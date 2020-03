Trump înlocuieşte summitul G7 de la Camp David cu o videoconferinţă din cauza pandemiei covid-19

11:00

Ediţia din acest an a Concursului Internaţional Jazz in the Park, care urma să aibă loc în 1-3 mai la Cluj-Napoca, este reprogramată, în contextul pandemiei de coronavirus, şi urmează să se desfăşoare, în cadrul festivalului Jazz in the Park, în perioada 25-28 iunie, anunţă organizatorii.