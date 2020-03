Coronavirus. Cum spălăm hainele pentru a fi siguri că nu rămân particule de virus în ele

11:10

HOROSCOP. Iata horoscopul de weekend 20-22 martie 2020, un weekend nu doar special ci si istoric. In afara de faptul ca vineri 20 martie are loc echinoctiul de primavara iar Soarele intra in Berbec si incepe un nou an astrologic, in plus, Saturn, batrana planeta a karmei si responsabilitatii, considerat dur dar corect, ce raspunde de munca noastra bine facuta, intra in Varsator dupa 29 ani (a mai fost intre aici intre 1991-1994).