Coronavirus/ Sălaj: 'Carantinarta - metodă inedită de petrecere în mod creativ a timpului liber în perioada izolării

Sean Payton, antrenorul echipei New Orleans Saints, a fost testat pozitiv la Covid-19, acesta fiind primul caz de infectare cu noul coronavirus din Liga profesionistă de fotbal american (NFL), informează Reuters.Payton a declarat pentru ESPN că a fost testat în cursul zilei de luni, după ce s-a simţit rău, iar joi a primit rezultatul. "Am avut norocul să fac parte din minoritate, fără efectele secundare serioase pe care unii le au", a spus tehnicianul, care i-a îndemnat totodată pe concetăţenii săi să respecte indicaţiile referitoare la izolare şi să trateze cu seriozitate riscurile pentru sănătate.În vârstă de 56 ani, Sean Payton se află din 2006 la conducerea "Sfinţilor", fiind al doilea antrenor din NFL cu cea mai lungă perioadă în fruntea unei echipe, după Bill Belichick (New England Patriots);Sub conducerea sa, New Orleans Saints a câştigat Super Bowl-ul în 2009, iar în ultimele trei sezoane a reuşit să se califice în play-off-ul NFL.National Football League, cea mai populară ligă sportivă profesionistă din Statele Unite, a evitat până acum un impact semnificativ al pandemiei de coronavirus deoarece se află în extrasezon. Comisarul NFL, Roger Goodell, a anunţat recent că draftul, selecţia celor mai valoroşi jucători universitari de către francize, va avea loc conform planificării, în perioada 23-25 aprilie, la Las Vegas, însă cu porţile închise.La începutul acestei săptămâni, Gayle Benson, proprietarul echipei New Orleans Saints, dar şi al formaţiei New Orleans Pelicans, din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a donat pentru fondul comunitar care îi poartă numele un milion de dolari, pentru a ajuta persoanele afectate de coronavirus.AGERPRES (AS/autor: Mihia Dragomir, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)