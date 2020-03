Depistarea noului coronavirus se poate face cu test rapid şi test de diagnosticare moleculară

Diagnosticarea infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 se poate realiza, în prezent, prin două metode: test rapid sau test de diagnosticare moleculară."Testul rapid pune în evidenţă efectul la nivelul sistemului imun pe care îl are contactul virusului cu organismul. Mai exact, pune în evidenţă anticorpii de tip IgG şi IgM. Aceste proteine indică dacă sistemul imunitar al unei persoane a răspuns sau nu la o infecţie cu noul coronavirus. El se face folosind sânge, iar rezultatele sunt gata în câteva minute. Aceasta îl face să fie uşor de utilizat, iar personalul necesită o pregătire şi dotări minime. Poate fi făcut inclusiv în locuinţele suspecţilor. Însă poate fi făcut, cel mai devreme, atunci când pacientul are deja simptomatologie, pentru ca rezultatele să fie de încredere", a explicat, vineri, managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler.Ea a adăugat că testul rapid poate oferi rezultate fals pozitive sau fals negative."Potrivit studiilor, motivele pentru rezultatele fals negative pot fi, în primul rând, legate de concentraţii scăzute de anticorpi. Când nivelurile de anticorpi IgM şi IgG sunt sub limita de detecţie, rezultatul va fi negativ. Un alt motiv pentru rezultate fals negative poate ţine de specificul răspunsului imunitar al fiecărui pacient în parte. În al treilea rând, anticorpii IgM vor scădea şi dispărea după două săptămâni. În unele cazuri, este greu de ştiut exact când a fost infectat un pacient sau cât timp a fost infectat. Deci, în momentul testului, nivelul IgM poate fi sub cel detectabil de test", a explicat medicul.Testul de diagnosticare moleculară pune în evidenţă prezenţa virusului în organism, a indicat Mahler."Conform ghidului elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, se recomandă prelevarea de probe respiratorii superioare (exudat nazal sau faringian), preferabil împreună cu sânge şi probe respiratorii inferioare (spută sau lavaj bronhoalveolar - în cazul formelor grave de boală)", a afirmat ea.Beatrice Mahler a arătat că proba se consideră pozitivă dacă se detectează două fragmente genetice specifice coronavirusurilor, dintre care unul specific SARS-CoV-2."La fel cum fiecare specie are un cod genetic unic, fiecare virus are un cod genetic singular. (...) Testul de diagnosticare moleculară poate fi realizat numai de personal specializat, care să aibă training în manevrarea produsului şi aparaturii necesare", a subliniat managerul Institutului "Marius Nasta". AGERPRES/(AS - autor: Roberto Stan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)

