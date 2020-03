Ce tragedie! Un polițist de frontieră din județul Mehedinți s-a împușcat mortal în cap cu arma din dotare

11:20

Un bărbat în vârstă de 27 de ani din Capitală riscă ani grei de închisoare. O bună perioadă, a primit de la o adolescentă de 14 ani din Sibiu înregistrări cu ea în ipostaze indecente, iar când fata a refuzat să mai răspundă solicitărilor lui, bărbatul a amenințat-o că le va face publice. Bucureșteanul a […]