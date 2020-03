Oana Roman, pierderi uriașe în domeniul financiar, din cauza pandemiei. „Ne vom baza pe venitul din pensia mamei”

15:10

Horia Moculescu a împlinit 83 de ani, însă anul acesta, compozitorul nu a avut parte de o petrecere aniversară din cauza epidemiei de coronavirus. Acesta s-a izolat la domiciliu, mai ales că are probleme pulmonare și se consideră o țintă sigură. „Sunt o țintă, am peste 80 de ani, deci 83 de ani, am un […]