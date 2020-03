Decizie de ultimă oră! Debutul show-ului matrimonial ”Mireasa” nu va mai avea loc mâine

12:20

Primul cetățean român care a murit din cauza cornavirusului în Italia a fost repatriat. Șoferul se află acum în carantină după ce inițial a refuzat, iar jandarmii care au intervenit pentru plasarea lui în carantină sunt acum izolați la domiciliu. Trupul primului cetățean român mort de Covid-19 a fost repatriat și este vorba despre o […]