O cafenea din Centrul Vechi a fost amendată cu 70.000 de lei pentru că era deschisă clienților

12:50

În plină epidemie de coronavirus trebuie să ținem cont de toate măsurile impuse de autoritățile competente, pentru a ne putea proteja cât mai bine de Covid-19. Hainele pe care le îmbrăcăm sunt și ele o sursă de pericol și, tocmai de aceea, trebuie să avem mare grijă cum le spălăm. În lupta împotriva Covid-19 trebuie […] The post Măsuri împotriva Covid-19. Cum trebuie să spălăm hainele, pentru a scăpa de orice virus appeared first on Cancan.ro.