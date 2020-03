Avertisment îngrijorător al specialiștilor: ”Pandemia de coronavirus ar putea dura ani de zile”

15:50

Procesul în cazul Caracal poate să înceapă! Tribunalul Olt a constatat că rechizitoriul este legal și, totodată, a respins cererea complicelui lui Dincă de a fi plasat în arest la domiciliu, în ședința din camera de consiliu, care a avut loc azi, 20 martie 2020, ora 10:20, la Tribunalul Olt. Procesul în cazul lui Gheorghe […]