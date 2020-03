Vaccin pentru coronavirus în România. Medicul Alexandru Rafila: ”Să vedem dacă este eficient. E destinat doar persoanelor care…”

16:30

Ministerul Sănătății a anunțat că măștile fabricate manual sau din pânză/bumbac/tifon nu protejează contra infecției cu COVID-19. Totodată, MS a subliniat că, în orice situație, măștile faciale au rol de protecție doar dacă sunt însoțite de spălarea frecventă a mâinilor cu săpun sau dezinfectanți pe bază de alcool.