Jurnal de coronavirus. Scene dintr-un restaurant care și-a concediat toți angajații: “Suntem oameni care vor suferi în moduri pe care nici nu le înțelegem încă”

Anna Bradley Smith este jurnalist freelancer în timpul liber și angajata unui restaurant din New York. Luni seara aceasta a fost concediată alături de toți colegii ei. “Noaptea trecută, asemeni altor mii de muncitori din restaurantele din New York, am fost chemată la o ședință a staff-ului în care am fost concediată, împreună cu toți […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea