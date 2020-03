Deciziile BNR vor avea ca efect buna funcţionare a pieţelor

17:50

Personalul medical din Târgu Mureş care se află în prima linie în lupta cu coronavirusul a primit, de la o florărie din oraş, să buchete de flori şi felicitări în semn de recunoştinţă pentru dedicarea şi sacrificiile de care dă dovadă în această perioadă."Am fost în trei seri, în fiecare seară am dăruit în jur de 30-35 de buchete de flori. Am dăruit aproximativ 100 de buchete. Ideea ne-a venit uitându-ne la ştiri. Cu toată panica şi toate lucrurile negative care ne înconjoară, ne-am gândit că medicii şi asistentele, toate cadrele medicale care sunt prima linie pe front nu au cum să se izoleze şi să lucreze de acasă. Ne-am spus că merită şi au nevoie în momentele acestea de un pic de apreciere. Au fost foarte surprinşi când am apărut cu florile. Iniţial am dorit să lăsăm buchetele la poartă fiindcă nu avem voie să intrăm în spitale. În prima seară când am mers am ajuns chiar când ieşeau din tură. Când le-am dat buchetele în mâini erau atât de emoţionaţi şi surprinşi, pur şi simplu nu le venea să creadă că cineva se gândeşte la ei şi chiar le oferă ceva. Au fost atât de emoţionaţi încât am spus că nu merită să lăsăm buchetele la poartă, am mers să le înmânăm personal", a declarat, pentru AGERPRES, Borbala Kovacs, care deţine o florărie la Târgu Mureş.Borbala Kovacs a arătat că buchetele oferite au fost însoţite de bilete cu textul "Cu toată consideraţia pentru dedicarea dumneavoastră şi sacrificiile pe care le faceţi în această perioadă grea".Potrivit acestuia, în ultima perioadă oamenii au cumpărat mai puţine flori, aşa că această idee le-a venit şi pentru că ar fi fost păcat să ămână nefolosite florile aflate pe stoc."Oamenii au cumpărat mai puţin flori în această perioadă, mai mult au apelat la serviciul nostru de livrări la domiciliu. Sunt persoane care comandă fiindcă astfel nu trebuie să se deplaseze, să iasă pe stradă, să intre în contact cu alţi oameni, fie plasează comanda online, fie ne sună. Aprovizionarea cu flori a scăzut, la fel cum a scăzut în intensitate toată piaţa de flori. Apreciem din tot sufletul cadrele medicale care şi acum lucrează cu dedicaţie pentru noi, pentru sănătatea noastră. Şi am exprimat-o aşa cum ştim noi mai bine, cu flori", a mai arătat Borbala Kovacs.Motto-ul florăriei mureşene din aceste zile este "Exprimaţi-vă aprecierea unii faţă de ceilalţi şi lumea va deveni un loc mai bun!". AGERPRES / (A - autor: Dorina Matiş, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu)