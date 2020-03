Șeful Organizației Mondiale a Sănătății îi avertizează pe tineri: ”Nu sunteți invincibili în fața coronavirusului!”

16:30

Patronul unei cafenele din Centrul Vechi, București, a fost aspru amendat de autorități, după ce agenții au descoperit că acesta ține locația deschisă clienților. Astăzi, 20 martie, Poliția Locală a făcut o revizie în centrul istoric pentru a vedea dacă restaurantele și cafenelele sunt închise așa cum este dat ordinul. Administratorul unei cafenele din centrul […] The post O cafenea din Centrul Vechi a fost amendată cu 70.000 de lei pentru că era deschisă clienților appeared first on Cancan.ro.