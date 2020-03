Gabriela Firea, anunț de ultimă oră despre Spitalul Colentina: ”Să nu repetăm o greșeală fatală pe care a făcut-o Italia”

17:50

În plină pandemie de coronavirus, distanțarea socială și izolarea sunt puncte de reper fundamentale în lupta împotriva dușmanului nevăzut COVID-19. În aceste condiții, autoritățile din toate țările afectate de noul coronavirus impun restricții drastice în ceea ce privește deplasarea persoanelor. Lanțul infecției poate fi rupt prin această izolare care, firește, nu este de natură a […] The post Medicul Adrian Streinu-Cercel, anunț tranșant în criza coronavirusului: ”Limitarea mersului pe stradă este iminentă!” appeared first on Cancan.ro.