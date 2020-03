Fotbal/Coronavirus: UEFA a revenit, nu s-a decis încă dacă EURO 2020 îşi va păstra denumirea

19:40

Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" din Focşani este pregătit să primească pacienţii testaţi pozitiv pentru COVID-19, în acest sens fiind eliberate un etaj şi parterul Secţiei de Boli Infecţioase şi reorganizate activităţile medicale din spital, potrivit reprezentanţilor instituţiei."Avem o procedură pe care am implementat-o deja la nivelul spitalului. Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Focşani are 50 de paturi. La această oră sunt blocate parterul şi etajul şi am suspendat internările pe secţie, cu excepţia cazurilor grave, pacienţi infectaţi cu HIV sau copii cu probleme. Majoritatea paturilor sunt libere pentru a putea primi, la nevoie, pacienţii cu COVID-19, iar patologia de aici am mutat-o pe secţiile de interne şi gastroenterologie", a declarat, pentru AGERPRES, managerul spitalului judeţean, Constantin Mândrilă.Managerul susţine că provocarea cea mai mare la acest moment pentru spital este aceea de a găsi materiale de protecţie şi dezinfectanţi."Cea mai mare problemă a noastră este că nu găsim pe piaţă aceste echipamente de protecţie, combinezoane şi măşti. Încercăm de o lună şi jumătate să ne aprovizionăm. La corturile de triaj aceste echipamente de protecţie se schimbă după fiecare triaj sau la un anumit interval de timp. Pe unde am mai găsit, noi le-am achiziţionat în regim de urgenţă. Mai avem promisiunea de la producători cu care avem contractele încheiate de ani de zile şi pentru dezinfectant de mâini, care se termină foarte repede", a spus Mândrilă.Potrivit acestuia, spitalul este pregătit pentru a primi pacienţi şi cu cazuistică mai gravă, de-a lungul timpului unitatea medicală fiind dotată cu aparatură medicală de ultimă generaţie."La capitolul aparatură medicală stăm bine. Aparatura este pregătită, inclusiv pe terapie intensivă, unde avem aparatură de ultimă generaţie. În pavilionul central, majoritatea secţiilor cu paturi au oxigen medicinal şi aer comprimat. La nivelul Terapiei Intensive avem 17 aparate de ventilaţie, iar alte două aparate mobile sunt în dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU). Înţeleg că se doreşte dotarea tuturor paturilor de Terapie Intensivă cu aparate de ventilaţie. Noi avem 27 de paturi de terapie intensivă pe secţie şi alte 22 de paturi în UPU", a precizat Constantin Mândrilă.Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani are o capacitate de 728 de paturi de spitalizare continuă şi 40 de paturi pentru spitalizare de zi, la care se pot adăuga, în caz de necesitate, alte 122 de paturi ale Spitalului Militar Focşani. De asemenea, la nevoie, alte patru spitalele din judeţ, de la Adjud, Panciu, Vidra şi Dumbrăveni, ar putea primi pacienţi cu COVID-19. AGERPRES / (A - autor: Dana Lepădatu, editor: Antonia Niţă, editor online: Ady Ivaşcu)