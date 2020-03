CORONAVIRUS. Gică Hagi prevede dezastrul în fotbal: „De asta a amânat UEFA Campionatul European. Toate cluburile își vor reduce bugetul cu 50%

01:10

Gigi Becali (61 de ani) a anunțat că e gata să renunțe la FCSB, dacă echipa nu se va califica în sezonul viitor al cupelor europene. „Nu am nevoie de campionat, dacă nu jucăm în Europa. Dacă nu joc la toamnă, la revedere, FCSB! Nu arunc banii în foc. Sau să spună FRF că se pot micșora contractele, să putem rezista un an. Altfel nu poți rezista. Eu nu sunt dispus să pierd 5 milioane de euro pe an.