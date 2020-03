Pacient de la Spitalul Universitar, confirmat cu coronavirus - El a stat cu mai mulți pacienți în salon

Un pacient de la Spitalul Universitar din Bucuresti a fost confirmat cu coronavirus, noaptea trecuta. El nu ar fi calatorit in nicio tara in ultimele 2 saptamani, insa a fost internat in spital, in salon cu mai multi pacienti. El sufera si de o boala cronica.

