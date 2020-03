Nebunie: plajele erau pline în Australia, Guvernul a decis să le închidă. ”Comportament iresponsabil”

Australienii nu par să se gândească prea mult la politica de ”distanțare socială” a guvernului. După ce vineri fotografiile cu plaja Bondi supraaglomerată au inundat rețelele de socializare, guvernul a luat măsuri. @darrenhayes Bondi Beach yesterday. Admittedly it was 35 degrees but still.. "folks are dumb where I come from" ?<a […]

