HOROSCOP Mariana Cojocaru pentru săptămâna 23 - 29 martie. Gemenii au parte de dezechilibre în viața de cuplu, Capricornii au blocaje în carieră

HOROSCOP 21 MARTIE. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 21 MARTIE 2020 ; astazi este ultima zi a batranului Saturn in zodia Capricorn in care este din 2017. De maine, el ajunge in Varsator unde va sta pana in iulie cand va intra retrograd, va reajunge in Capricorn dar in miscare aparent inversa, apoi din decembrie se va instala pentru aproape 3 ani in Varsator.