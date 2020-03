Episcopia Huşilor împreună cu mai mulţi binefăcători donează 20.000 de euro Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui pentru un aparat de testare COVID-19 şi pune la dispoziţia autorităţilor medicale o Ambulanţă

07:10

HOROSCOP DRAGOSTE 21 MARTIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 21 MARTIE 2020. Astazi este ultima zi a batranului Saturn in zodia Capricorn in care este din 2017. Cand lordul karmei schimba zodia este veste mare in astrologie si in vietile noastre. Incepe un nou capitol pentru toate zodiile.