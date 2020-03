Premieră în istoria Bisericii Ortodoxe Române! Ce a transmis Episcopul Hușilor într-o scrisoare în vreme de pandemie de coronavirus

21:40

Florin Cîțu a făcut anunțul! Ce se va întâmpla cu pensiile, salariile și ajutoarele de șomaj, în perioada următoare? Au sau nu românii motive de îngrijorare. Coronavirusul creează panică în rândul cetățenilor din România, mai ales în ceea ce privește locul de muncă. Ministrul Finanțelor, însă, a ținut să precizeze că românii nu au motive […]