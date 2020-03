Noi măsuri luate în București de Gabriela Firea. Ce se va întâmpla în cursul zilei de duminică

00:10

Situația se schimbă radical pentru ex-iubitul milionar al Alinei Crișan. Dan Leasă și-a primit sentința din partea judecătorilor de la Tribunalul București. Instanța a contopit cele cinci pedepse primite de afacerist, care acum poate solicita chiar eliberarea condiționată. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, documente explozive din dosar.