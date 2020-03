Prognoza meteo pentru Bucureşti! Când vin ninsorile în oraş

09:50

În sezonul zece al emisiunii „Românii au talent", Mihai Petre a fost impresionat până la lacrimi de o fetiță de numai zece ani. Cu mișcări de das aproape ireale tânăra l-a cucerit pe jurat. Sara Ardeleanu a făcut senzație pe scena de la „Românii au talent". Talentul ei a dus-o direct în semifinală. Mihai Petre […]