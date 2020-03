Un poliţist din Dolj a fost reţinut după ce a trecut de partea traficanţilor! Descoperirea record făcută de colegii săi într-o dubă

10:20

Cântăreţul american Kenny Rogers a murit, vineri noapte, la 81 de ani, în Sandy Springs, Georgia. Kenny Rogers a murit din cauze naturale, familia fiindu-i aproape în ultimele clipe de viață. Deși a fost o legendă a muzicii Country, fanii nu o să poată să îl conducă pe ultimul drum pe faimosul cântăreț.