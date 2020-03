Acte normative adoptate de Guvern referitoare la măsuri economice şi zile libere pentru părinţi, publicate în Monitorul Oficial

15:10

Filmul "Mere roşii", regizat de Alexandru Tatos după un scenariu scris de Ion Băieşu, a avut premiera în 1976, reprezentând debutul în cinematografie al regizorului, potrivit site-ului www.icr.ro.Filmul redă povestea unui tânăr medic chirurg, excelent profesionist, inflexibil cu respectarea normelor morale, care duce o luptă permanentă cu indiferenţa şi ignoranţa semenilor săi, cu obtuzitatea şi carierismul directorului spitalului. Deosebita interpretare a lui Mircea Diaconu în rolul principal i-a adus acestuia o binemeritată consacrare atât în teatru, cât şi în film."Ascensiunea tânărului medic Mitică Irod, repartizat într-un spital de provincie, îl face pe doctorul Mitroi, prototipul personajului plafonat profesional, să-şi vadă periclitată poziţia de director al spitalului. Mitică (entuziast, carismatic şi convingător în rolul actorului Mircea Diaconu) nu face niciun compromis în relaţia cu superiorul său, căruia-i aminteşte mereu de menirea acestuia, de funcţia pe care o reprezintă. Ignoră aşa-zisele 'convenienţe sociale' şi nu face rabat în abordarea problemelor spitalului şi ale pacienţilor. Bine intenţionat şi lucid, gata de sacrificii personale, el consideră că are pe lume un singur duşman real: moartea, pe care, din păcate, nu reuşeşte întotdeauna s-o înfrângă", scrie site-ul CineMagia - www.cinemagia.ro în prezentarea filmului.Medicul chirurg, mare amator de mere roşii, intră astfel în conflict cu mulţi dintre colegii săi mai în vârstă, cu mentalităţile lor învechite şi cu orgoliile lor supradimensionate. Filmul este o ecranizare după nuvela "38 cu doi" de Ion Băieşu, conform site-ului cinemaraton.ro. Pelicula cinematografică a fost distinsă de ACIN cu Premiul "Opera Prima" şi Premiul pentru scenariu în 1976, cu Premiul special al juriului de la Varna în 1977 şi cu premiul al II-lea la Lublin, tot în 1977."M-am preocupat intens, în primul rând, de problemele gramaticale ale profesiei. E drept, poate că filmul are un soi de entuziasm pe care nu l-am găsit ulterior. Am vrut să fie o poveste omenească şi cred că a ieşit ca atare. Iar faptul că este adevărat nu-l consider un merit deosebit, ci o condiţie obligatorie. Nu mi-am propus să fac 'Mere roşii' adevărat sau mai puţin adevărat. L-am făcut aşa cum am simţit", spunea regizorul Alexandru Tatos, conform CineMagia - www.cinemagia.ro.Medicul chirurg Mitică Irod îşi face meseria cu plăcere şi cu pasiune, discută cu pacienţii, le ascultă necazurile şi le împarte mere roşii - preferatele lui. Colegii medici sunt de partea lui, îl admiră pentru performanţele medicale, spre deosebire de directorul Mitroi, care încearcă să-i învrăjbească, spunându-le celorlalţi doctori că e cazul să-l tempereze de Irod: "Spuneţi-i să fie mai rezonabil, mai ponderat, mai puţin încăpăţânat".La spitalul de provincie, un bărbat de 78 de ani e adus cu salvarea. E din Buzău şi a venit cu trenul să viziteze un nepot, dar i s-a făcut rău în gară şi a fost adus la spital. Doctorul Irod îl consultă şi hotărăşte să-l opereze de urgenţă, dar directorul Mitroi nu e de acord, spunând că trebuie trimis la Bucureşti. "Dacă nu-l operăm acum, moare pe drum, nu ajunge la Bucureşti", spune Irod. "Şi dacă îl operezi acum, garantezi tu că o să trăiască?", întreabă directorul. "Nu ştiu, dar suntem datori să încercăm", răspunde medicul.Pacientul e operat, dar nu trăieşte decât câteva ore după operaţie. În acest timp, el îi spune medicului să-l caute pe nepotul lui, Gheghe Ion, care în urmă cu nişte ani îi lăsase în grijă un copil mic, pe care îl avea din prima căsătorie şi nu voia ca a doua soţie să ştie de existenţa copilului. După ce pacientul moare, doctorul Irod îl caută pe nepotul acestuia şi îi spune să vină la spital să se ocupe de înmormântarea unchiului, dar şi să se ducă la Buzău după copil, care rămăsese singur.Sfătuit de directorul Mitroi, Gheghe îl reclamă la procuratură pe medicul Irod, acuzându-l de eroare medicală. La spital vine procurorul Popovici, să cerceteze cazul. Îl cunoaşte pe Irod, acesta îi explică exact ce s-a întâmplat şi că nu e vinovat, neuitând să amintească de copilul celui care îl reclamase. Între timp, directorul îl sfătuieşte pe Irod să-şi ceară transferul, ameninţându-l: "Dacă până la prânz nu-ţi iei transferul, te distrug, te lichidez!".Irod hotărăşte a doua zi să-l opereze pe Gică, un pacient cu tumoră vezicală. Din distribuţia filmului fac parte actorii Mircea Diaconu (în rolul medicului Mitică Irod), Carmen Galin, Florin Zamfirescu (în rolul pacientului Gică), Emilia Dobrin, Ernest Maftei, Mitică Popescu (în rolul procurorului Popovici), Melania Ursu, Angela Stoenescu, Ion Cojar (în rolul directorului Mitroi).