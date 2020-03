Ce este, de fapt, şomajul tehnic? Angajaţii vor primi bani de la angajatori, chiar dacă vor avea contractele de muncă suspendate

11:00

În zilele aceste, când aproape toată lumea stă acasă din cauza epidemie de coronavirus, plictiseală poate să ajungă la cote înalte. Pentru a mai sparge rutina Ioana Tufaru a găsit o modalitate cel puțin ciudată de a se distra. Ioana Tufaru și-a pregătit înmormântarea online. Navigând pe internet, fiica Andei Călugăreanu a găsit pe Facebook […] The post Nu e o glumă! Ioana Tufaru şi-a simulat înmormântarea pe internet: „Înainte să mă acopere cu pământ…” appeared first on Cancan.ro.