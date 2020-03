Mesaj „apăsat” al Comitetul Internațional Olimpic: „Anularea Olimpiadei ar distruge visul olimpic!”

12:30

S-a deschis un dosar penal la Călăraș pentru infracţiunea de zădărnicirea a combaterii bolilor. O persoană revenită din Marea Britanie cu simptome de coronavirus a mers la o firmă din orașul Călăraşi și a avut contact cu minim cinci persoane. Persoana în cauză a fost testată ulterior, iar rezultatul a fost pozitiv. Potrivit Parchetului de […] The post Încă un dosar penal! A revenit din Marea Britanie cu simptome de coronavirus şi nu a respectat regulile de izolare! A luat contact cu alte persoane appeared first on Cancan.ro.