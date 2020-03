Cum se protejează Andra și Cătălin Măruță de coronavirus: ”Fiecare dintre noi poate ajuta puțin, stând în casă mai ales!”

12:40

Jucătorii români ai formației lui Gaziantep în frunte cu tehnicianul echipei, Marius Șumudică, au revenit în țară după ce Super Lig a fost supendată pe termen nelimitat din cauza pandemiei de COVID-19. La revenirea în țară, tehnicianul în vârstă de 49 de ani a declarat că nu a dorit să riște să rămână pe pământ […] The post Românii lui Gaziantep în frunte cu Șumudică au revenit acasă! appeared first on Cancan.ro.