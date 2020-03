Teofilo Stevenson, cel mai faimos cubanez după Fidel Castro

13:20

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat noile măsuri pe care le-a luat în București pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Concret, edilul a informat, printre altele, că în continuare se fac multe teste pentru persoanele aflate în carantină. În același timp, Gabriela Firea a vorbit în detaliu despre ce se va întâmpla în continuare în Capitală. […] The post Noi măsuri luate în București de Gabriela Firea. Ce se va întâmpla în cursul zilei de duminică appeared first on Cancan.ro.