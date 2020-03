CORONAVIRUS. Alertă de urgență prin RO-Alert trimisă în urmă cu câteva minute în toată țara

17:20

Dan Alexa (40 de ani), noul antrenor al Rapidului, a vorbit despre relația pe care o are cu Daniel Pancu (42 de ani), omul pe care l-a înlocuit. Dan Alexa a susținut astăzi o conferință de presă din propria locuință, acolo unde se află la izolare din cauza pandemiei de coronavirus.„Chiar ieri am vorbit cu el. Am spus-o, îl apreciez foarte mult. E prietenul meu, e un fost coleg de al meu de echipă. Orice problemă am, am toată deschiderea de la el. ...