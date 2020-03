Anghel (PwC): Măsurile fiscale adoptate în perioada stării de urgenţă nu corespund în întregime aşteptărilor mediului de afaceri

19:10

Izoleta românească a fost realizată la solicitarea Direcţiei Medicale a MApN şi a fost adaptată după sistemul prin care cei transportaţi în această incintă erau protejaţi de un agent contaminant exterior, a afirmat sâmbătă cercetătorul ştiinţific Claudiu Lăzăroaie, de la Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM).El a explicat că "targa are o incintă impermeabilă la gaze şi vapori cu presiune negativă pentru a ţine agentul contaminant înăuntru". Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO"Avem un sistem de filtro-ventilaţie care ajută la crearea presiunii negative şi un cadru uşor de dur-aluminiu pentru a fi uşor de transportat. Nu am lucrat strict la acest proiect (...) Colegii mei şi eu aveam experienţă în dezvoltarea sistemelor de izolare pentru pacienţii contaminaţi cu agenţi chimici. Dacă acolo trebuia să ţinem agentul contaminant în exteriorul izoletei, aici (n.r. la izoleta pentru coronavirus) trebuie să ţinem în interior contaminarea", a precizat lt-col. Lăzăroaie.Cercetătorul ştiinţific a menţionat că testele pentru izoletă au presupus măsurarea presiunii negative şi măsurători specifice pentru material care se fac pentru asigurarea rezistenţei mecanice a izoletei. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO"Produsul a fost dezvoltat la cerinţa Direcţiei Medicale şi sperăm ca primele produse fabricate să ajungă la Direcţia medicală.Claudiu Lăzăroaie a anunţat în context că prezent se lucrează la un sisteme modulare în care să fie trataţi cei infectaţi cu coronavirus. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO"Lucrăm la modulul tratamentului pentru pacienţii contaminaţi cu coronavirus, având în vedere că numărul camerelor de spital în care aceştia pot fi trataţi este mic. Încercăm să facem nişte sisteme modulare pentru tratamentul acestora", a afirmat Lăzăroaie.Cercetătorii ştiinţifici din Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie din cadrul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (ACTTM) au realizat, într-un timp record, un sistem de evacuare a personalului contaminat cu agenţi biologici - BIOEVAC (tip izoletă), a informat vineri Ministerul Apărării Naţionale. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOPotrivit MApN, echipamentul asigură izolarea temporară şi transportul în siguranţă al personalului suspect sau confirmat a fi contaminat cu agenţi biologici, inclusiv SARS-CoV-2, şi este dotat cu un sistem de filtro-ventilaţie cu presiune negativă."Produsul dezvoltat de cercetătorii militari îndeplineşte standardele de securitate pentru prevenirea riscurilor de contaminare în zona de izolare şi pe traseul de transport al persoanei infestate", a precizat MApN. AGERPRES/(A, AS - autor: Livia Popescu, editor: Cătălina Matei, editor online: Adrian Dãdârlat) Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO