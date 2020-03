Managerul spitalului „Victor Babeş” a făcut anunțul în criza coronavirusului: ”A început transmiterea comunitară. Este îngrozitor de rapidă”

14:10

Oficialii Ambasadei Chinei la Bucureşti oferă sprijin cadrelor medicale din Capitală care luptă împotriva noului coronavirus. Primarul Gabriela Firea a anunţat că a făcut apel la autorităţile mai multor state, care ar putea să li se alăture salvatorilor români din spitale în timpul pandemieei de COVID-19.