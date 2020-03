Cum merg oamenii la biserică în vreama coronavirusului. Soluţia găsită de o parohie din Prahova

09:40

Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, cel mai mare operator aerian de curse low-cost din Europa, a declarat că salariul său şi salariile angajaţilor vor fi reduse cu 50%, în contextul pandemiei, scrie Financial Times. Michael O’Leary a spus că, în cel mai bun scenariu, avioanele vor fi menţinute la sol pentru o perioadă de 2-3 luni, timp în care veniturile companiei vor fi reduse substanţial. Într-un interviu acordat Financial Times, O’Leary a recunoscut totuşi că „nimeni nu are nicio...