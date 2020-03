ULTIMA ORĂ! Ministrul Marcel Vela, noi măsuri în pandemia de coronavirus: ”Circulația persoanelor în afara locuinței este permisă numai pentru…”

15:50

Epidemia de coronavirus a afectat pe toată lumea. Majoritate activităților s-au stopat, iar asta produce o gaură până și în buzunarul vedetelor. Ioana Ginghină se numără printre actorii care au de suferit în această perioadă. Actrița a fost obligată să ia o pauză pe plan profesional. Teatrele și-au suspendat activitatea pentru a preveni răspândirea infecției […]