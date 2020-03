Fotbalistul lui Dan Petrescu, interviu în țara natală: „Omorâm meciurile la CFR Cluj”

22:10

Marius Șumudică (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a revenit astăzi în România în ciuda sfaturilor conducătorilor. Alexandru Maxim (29 de ani) și Alin Toșca (28 de ani) au rămas în Turcia. „Nu am avut cum să îi iau. Asta a fost decizia mea și a staff-ului meu. Ei au contract, sunt jucători, e altceva. Am avut o discuție cu Toșca, le-am zis că voi pleca. El mi-a zis că e mai sigur acolo, că e cu familia. Nu are rost să călătorească. ...