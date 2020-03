Sora vedetei de la „Bravo, ai stil” s-a pozat în ipostaze XXX, iar fotografiile au ajuns la noi!

16:40

Distanțarea socială trebuie respectată cu strictețe în această perioadă în care pericolul infecției cu noul coronavirus este din ce în ce mai mare și pe teritoriul României, iar vedetele – la rândul lor – nu pot face excepție de la această regulă impusă de autorități. Andra, Cătălin Măruță și copiii au petrecut în aer liber, […] The post Cum se protejează Andra și Cătălin Măruță de coronavirus: ”Fiecare dintre noi poate ajuta puțin, stând în casă mai ales!” appeared first on Cancan.ro.