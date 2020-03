Topul vedetelor pe care le-am prins cu înghețata în gură! Cum și-au arătat “abilitățile” Antonia, Daniela Crudu, Ramona Gabor și…

17:00

Micuțul Tudor Andrei, care a emoționat o țară întreagă săptămâna trecută cu video-urile făcute de el și tatăl său de pe patul de spital, a ajuns sănătos și în siguranță acasă, aseară. Atât lui cât și tatălui le-au ieșit cele două teste de Covid-19 negative, așa că medicii bănățeni i-au externat după ce s-au asigurat […]