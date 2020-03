HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 22 martie. Berbecii sunt o inspirație pentru ceilalți, Săgetătorii trebuie să-și extindă viziunea

01:10

HOROSCOP 22 MARTIE. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 22 MARTIE 2020 ; Saturn intra in Varsator de azi, marcand inceputul unei noi ere. Saturn este foarte confortabil in aceasta zodie pe care o si coordoneaza si nu a mai fost aici din anii 1991-1994. Si noi vom fi confortabili, poate dupa cateva ajustari pe care lordul karmei le va aduce in acest semn de aer. Vom da o fila, Saturn in Varsator se va ocupa de asta.