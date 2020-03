Noua „perlă” din Bănie, Luis Nițu, se iubește cu fiica lui Florin Șoavă!

17:20

Europa și lumea întreagă se află într-o criză medicală fără precedent, iar fiecare zi care trece se transformă într-o luptă pe viață și pe moarte împotriva noului coronavirus. COVID-19 atacă fără milă, la toate nivelurile, indiferent de regiune. Laura Ghibu, o româncă stabilită în Suedia a povestit – pentru romaniatv.net – , că suedezii, chiar […]