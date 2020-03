Cum se dezinfectează telefoanele și tabletele de noul coronavirus. Recomandări anunțate de STS

19:00

Meteorologii au anunțat că vremea se va schimba radical începând cu această noapte. Duminică, 22 martie, sunt anunțate ninsori și chiar depunerea unui strat gros de zăpadă în zonele de munte, dar și în regiunile sudice, conform Administrației Naționale de Meteorologie. ANM a emis, sâmbătă, o informare meteo vabilă pentru intervalul 21 martie, ora 18:00 […] The post Se schimbă radical vremea! ANM a emis cod galben de ninsori și viscol în 21 de județe appeared first on Cancan.ro.