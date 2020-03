Vulpiţa de la Acces direct a dat o triplă lovitură! S-a făcut vloggeriţă, vinde haine online şi s-a lansat în muzică! Cum sună prima piesă

19:50

Emilian Ioan Imbri -managerul spitalului „Victor Babeș” – a transmis un anunț alarmant referitor la criza coronavirusului, menționând că – din datele pe care le deține – transmiterea comunitară a început deja. Iar totul se desfășoară cu rapiditate maximă, ceea ce este cu atât mai periculos. Ce înseamnă această trasmitere comunitară? Practic, nu mai are […] The post Managerul spitalului „Victor Babeş” a făcut anunțul în criza coronavirusului: ”A început transmiterea comunitară. Este îngrozitor de rapidă” appeared first on Cancan.ro.