Unde au ajuns copiii lui Ramon de la Masterchef, după moartea acestuia! Familia primeşte lovitură după lovitură

21:30

În această seară, ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat susțin o declarație de presă extraordinară, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă informații esențiale despre noile măsuri care vor fi luate pentru a combate răspândirea infecției cu noul coronavirus. Ministrul Marcela Vela a declarat: […] The post ULTIMA ORĂ! Ministrul Marcel Vela, noi măsuri în pandemia de coronavirus: ”Circulația persoanelor în afara locuinței este permisă numai pentru…” appeared first on Cancan.ro.