Fotbal/Coronavirus: Paolo Maldini şi fiul său, testaţi pozitiv

07:50

Goran Bregovic s-a născut la 22 martie 1950, la Sarajevo (Bosnia-Herţegovina), într-o familie cu origini mixte, tatăl său fiind de origine croată, iar mama sa având rădăcini sârbe. Când avea 10 ani, părinţii săi s-au despărţit iar Goran a rămas să locuiască alături de mama sa la Sarajevo, potrivit www.famouscomposers.net.A studiat vioara la Şcoala de Muzică, însă a fost exmatriculat. La scurt timp a primit în dar o chitară de la mama sa. Este părăsit de aceasta şi rămâne în grija unor rude îndepărtate, potrivit thefamouspeople.com. Şi-a câştigat existenţa cântând muzică populară într-un bar din oraşul Konjic, a lucrat în construcţii şi a vândut ziare.A cântat în trupa Izohipse, ca basist, unde a fost remarcat de muzicianul Zeljko Bebek, care i-a oferit un loc în trupa sa - Kodelski. În 1969 trupa cânta pentru turiştii unui hotel din Dubrovnik, apoi, formaţia a fost invitată să cânte într-un club de noapte din Napoli, Italia, abordând rock-ul progresiv, fiind puternic influenţată de celebrii Led Zeppelin sau Black Sabbath, potrivit peoplepill.com. În anul 1970, Kodelski performa în componenţa: Goran Bregovic - trecut de la chitară bas la chitară solo, Zeljko Bebek, Zoran Redzic şi Milic Vukasinovic. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOÎn 1971, Bregovic intră la Universitate, unde studiază filosofia şi sociologia, iar în paralel, împreună cu Zoran, înfiinţează o formaţie numită Jutro, formaţie care în 1974 devine Bjelo Dugme, ajungând în timp o veritabilă legendă pentru rock-ul din spaţiul ex-iugoslav, iar Bregovic devine compozitorul şi textierul trupei.În 1975, când se pregătea de cariera de profesor, formaţia Bielo Dugme a câştigat popularitate în fosta Iugoslavie. A devenit idolul tinerilor şi cel mai important star rock al ţării sale. S-a retras din Bielo Dugme în anii '90, având la activ 13 albume vândute în 6 milioane de exemplare. După zece ani de muzică rock, Bregovic a renunţat la acest gen pentru a se dedica stilului care l-a făcut cunoscut în întreaga lume: o combinaţie de ritmuri tradiţionale balcanice, cu sonorităţi rock, potrivit bestmusic.ro. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOÎn perioada care a urmat Bregovic s-a îndreptat către film. Cea mai fructuoasă colaborare s-a născut între el şi regizorul Emir Kusturica, pentru care a compus soundtrack-ul la filme ca ''Dom Za Vesanje'' (''Time of the Gypsies'' - 1988), ''Arizona Dream'' (1993), ''Underground'' (1995), ''Crna macka, beli macor'' (''Black cat, white cat'' - 1998).Muzica sa conţine în majoritate piese cu influenţe sârbeşti, bulgăreşti, greceşti şi româneşti. De-a lungul carierei, Goran Bregovic a susţinut sute de concerte live. Succesul muzicii pe care o compune şi o interpretează a depăşit graniţele ţării pe care o reprezintă. A colaborat, în calitate de compozitor, cu artişti renumiţi, ca Iggy Pop sau Cesaria Evora, potrivit peoplepill.com.Bregovic a lansat peste 50 de albume de muzică, inclusiv şase compilaţii şi a compus 12 coloane sonore pentru film şi peste 40 de partituri de film, ca artist solo, potrivit thefamouspeople.com. Foto: (c) BOGDAN BARBULESCU (C) / AGERPRES FOTOÎn iunie 2006, a primit cheia oraşului Tirana de la premierul Albaniei. Este, de asemenea, cetăţean de onoare al oraşelor Buenos Aires şi Atena.Goran Bregovic a concertat de multe ori în ţara noastră. Prima oară a făcut cunoştinţă cu publicul bucureştean în 1998. În 2001, a efectuat, în perioada 3-11 mai, un turneu ce a inclus oraşele Bucureşti, Braşov, Iaşi, Cluj şi Timişoara. În 2003, Goran Bregovic şi trupa Wedding and Funeral Orchestra a susţinut la Sala Palatului un spectacol-eveniment, în cadrul unui turneu în cinci oraşe din România (20-27) de promovare a albumului ''Tales and Songs from Weddings and Funerals''.În 2006, între 12 şi 20 octombrie, a susţinut la Bucureşti trei spectacole, două reprezentaţii ale operei ''Karmen with a Happy End'' (''Karmen cu Final Fericit''), la Palatul Naţional al Copiilor, şi un concert extraordinar ''Goran Bregovic and Wedding & Funeral Orchestra'', la Sala Palatului.Foto: (c) VLAD STAVRICA / AGERPRES FOTOUn an mai târziu, în perioada 8-16 mai 2007, a efectuat ''Turneul Naţional Goran Bregovic'', în cadrul căruia a fost prezentat spectacolul ''Poveşti şi cântece de la nunţi şi înmormântări'' (''Tales and Songs from Weddings and Funerals'').Goran Bregovic s-a reîntors în Romania în septembrie 2008, când a susţinut un concert, în deschiderea celei de-a XII-a ediţii a Festivalului Toamna Orădeană, alături de Wedding and Funeral Orchestra, în faţa Primăriei din Oradea.În 2010 a revenit pe scena Sălii Palatului din Bucureşti, în 2012 a concertat la Craiova, iar în 2014, din nou în Capitală, la Sala Palatului. Foto: (c) RADU TUTA AGERPRES FOTOÎn septembrie 2016, Goran Bregovic şi Wedding and Funeral Orchestra au concertat la Arenele Romane din Capitală, la cea de a doua ediţie a festivalului intercultural "Baro Foro". Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOÎn iunie 2018 a concertat la Sfântu Gheorghe, în cadrul unui eveniment organizat de cotidianul local "Observatorul de Covasna", cu prilejul aniversării a 15 ani de existenţă. În acelaşi an în perioada 14-16 septembrie, muzicianul a evoluat pe cele trei scene de la Aeroportul Internaţional Arad în cadrul celei de-a doua ediţii a Arad Open Air Festival.Goran Bregovic a revenit în ţara noastră, la Sala Palatului, la 2 aprilie 2019, când a cântat alături de o orchestră simfonică formată din 42 de artişti, trei violonişti şi un cor de şase persoane. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan; editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Adrian Dădârlat)