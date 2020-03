Imagini de film pe străzile din Focșani. Icoana Făcătoare de Minuni de la Dălhăuţi, plimbată pe străzile orașului pentru combaterea coronavirusului

22:40

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, printr-un comunicat, că doi dintre angajații Ambasadei României din Spania au fost confirmați cu noul coronavirus. Starea celor două persoane este bună, au transmis reprezentanții MAE, dispuse măsurile care se impun în relația cu autoritățile din statul de reședință, respectiv măsuri de protecție pentru restul colectivului misiunii diplomatice și familiile […] The post Ministerul Afacerilor Externe anunță că 2 angajați ai Ambasadei României din Spania au fost testați pozitiv la noul coronavirus appeared first on Cancan.ro.