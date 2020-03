Scene ireale la Maternitatea din Brăila. Pacientele primesc mâncare din „tomberon”

09:30

Vulpița este una dintre prezențele constante din cadru emisiunii „Acces Direct”. Deși povestea Veronicăi Stegaru a început prin faptul că și-a înșelat soțul, de mai multe ori, acum a ajuns la un adevărat basm pe care tânăra îl trăiește. Se pare că Vulpița a cam renunțat la viața de la țară și a început să […] The post Vulpiţa de la Acces direct a dat o triplă lovitură! S-a făcut vloggeriţă, vinde haine online şi s-a lansat în muzică! Cum sună prima piesă appeared first on Cancan.ro.