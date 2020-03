ANM a emis prognoza meteo specială pentru Bucureşti! a făcut anunțul! Vreme neobişnuit de rece în Capitală

11:40

Andreea Berecleanu a înțeles efectele devastatoare pe care noul virus le poate avea, așa că face tot ce poate să se protejeze pe ea și pe cei dragi, chiar dacă acest lucru nu e tocmai ușor. Vedeta are o relație extrem de apropiată de mama și bunica sa, iar din cauza faptului că virusul este […] The post Andreea Berecleanu, departe de familie din cauza coronavirusului: „A ieșit în balcon ca să-mi facă semn că e bine” appeared first on Cancan.ro.