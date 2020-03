Mesaj tulburător al președintelui Bresciei: „Mi-e frică să ies din casă, am depresie. Nu mă interesează Serie A”

17:00

Cristiano Ronaldo (35 de ani) a postat un videoclip pe rețelele de socializare, în care își învață copiii cum să își păstreze mâinile curate împotriva coronavirusului.Starul lui Juventus are mare grijă de familia sa în timpul pandemiei. Ronaldo a postat un videoclip pe Instagram în care se asigură că mâinile celor trei micuți ai săi sunt tot timpul curate.Cristiano Ronaldo teaches his kids how to #staysafe from coronavirus by washing their hands (: IG/cristiano) pic. ...