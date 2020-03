Bianca Drăgușanu, prima reacție după ce Alex Bodi s-a mutat cu amanta la Londra: “Totul este trecător”

14:00

Alin, iubitul Oanei Radu, a fost incendiat de viu de un vecin din copilărie chiar în blocul în care a crescut. Momentele de cumpănă au continuat preț de trei săptămâni pentru iubita și familia lui Alin. Tânărul s-a zbătut între viață și moarte, dar trupul său a cedat, în cele din urmă, din cauza arsurilor […] L-a ucis pe iubitul Oanei Radu, iar acum a încercat să "evadeze" din arest. Instanța a hotărât că…