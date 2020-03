CORONAVIRUS. A fost înregistrat al treilea deces în România. Cine este pacientul

14:20

Un român a făcut un gest extrem de emoţionant faţă de cadrele medicale din întreaga lume care se află în lupta cu noul coronavirus! El a scris un mesaj sensibil pe o pancartă albă, pe care a atârnat-o la geamurile balconului său. Imaginea aceasta a devenit virală, la fel cum sute de fotografii cu medici […]