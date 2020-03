Sexy-concurentul de la “Puterea Dragostei” s-a cuplat cu “mini-Barbie” și…

16:50

Pandemia de coronavirus, declarată oficial de Organizația Mondială a Sănătății, a impus tuturor guvernelor țărilor afectate de această maladie să impună măsuri de restricționare a deplasarii cetățenilor. Distanțarea socială este, cel puțin până acum, una dintre metodele esențiale de oprire sau întârziere a infecției cu nOoul coronavirus, numai că reprezentanții OMS au lansat și un […] The post Organizația Mondială a Sănătății, avertisment sumbru: ”Restricțiile impuse sunt insuficiente, noul coronavirus poate reapărea oricând” appeared first on Cancan.ro.